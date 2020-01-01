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Президент Швейцарии посетит Украину

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Государственный визит президента Швейцарии в Украину состоится впервые, отметили в Офисе президента.
Зеленский встречался с Соммаругой на форму в Давосе
Зеленский встречался с Соммаругой на форму в Давосе
Пресс-служба президента Украины

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетит Украину 20-23 июля. Это будет первый визит иностранного лидера в страну после пандемии коронавируса. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 17 июня.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля – это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", – сказал Жовква.

По его словам, нынешним летом возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", – отметил замглавы ОП.

Напомним, 22 января Зеленский встречался с Соммаругой в рамках всемирного экономического форума в Давосе. Тогда сообщалось, что президент Швейцарии должна посетить Украину в марте, чтобы обсудить новую программу помощи Киеву на следующие четыре года.

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Теги: Украина, президент, Швейцария, визит, пандемия, Владимир Зеленский, Коронавирус, Жовква, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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