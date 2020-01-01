В Офисе президента назвали дату саммита Украина-ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится.

Украинские власти готовятся к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 17 июня.

"Он (саммит Украина-ЕС – ред.) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", – сказал чиновник.

По его словам, на саммите Украина ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", – сказал Жовква.

Замглавы ОП также отметил, что по соглашению о "промышленном безвизе" Украина выполнила свои обязательства по принятию соответствующего законодательства, и оно вскоре начнет работать.

"Сейчас мяч на стороне ЕС… К концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставление соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, а и на рынки других стран", – подчеркнул он.

Жовква указал и важность Европейского зеленого соглашения (The European Green Deal), которое ставит амбициозную цель для государств-членов ЕС к 2050 году превратить Европу в экологический континент.

"Украина здесь не должна отставать, по крайней мере, учитывая, какие достижения у нее есть в зеленой энергетике. И в этом нам нужна помощь ЕС", – отметил он.

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На прошлой неделе замгендиректора главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова заявила, что саммит Украина-ЕС перенесен на начало октября из-за пандемии коронавируса.

Как известно, предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. Евросоюз на саммите представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Украину – президент Владимир Зеленский. Тогда украинский лидер заявил, что следующего саммита Украина-ЕС может и не быть.

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