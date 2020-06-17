Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одессита задержали за призывы создать "ОНР"

Комментариев: 0
Задержанный наладил связи с пророссийскими сепаратистами и размещал в соцсетях антиукраинскую пропаганду.
Одесситу грозит срок
Одесситу грозит срок
R. Pilipey
 
Правоохранители задержали жителя Одессы, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
"В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении. 
 
Выяснилось, что мужчина наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. 
 
"Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики", - информируют в пресс-службе.
 
 
Правоохранители по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе обнаружили материалы, свидетельствующие о его деятельности в ущерб государственной безопасности, и привлекли их к делу.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью статьи о содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3  УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Ранее в Одессе уже задерживали антиукраинского агитатора, который призывал создать "Одесскую народную республику".
 
Также сообщалось, что мужчину арестовали за призывы к созданию "Ровенской народной республики".
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, Одесса, сепаратизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
navigator2    17.06.2020, 21:41
Оценка:  -1
navigator2
в дирку його і заборонити вїзд
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь