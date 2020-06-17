Одессита задержали за призывы создать "ОНР"

Задержанный наладил связи с пророссийскими сепаратистами и размещал в соцсетях антиукраинскую пропаганду.

Правоохранители задержали жителя Одессы, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы.

"Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики", - информируют в пресс-службе.

Правоохранители по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе обнаружили материалы, свидетельствующие о его деятельности в ущерб государственной безопасности, и привлекли их к делу.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью статьи о содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Одессе уже задерживали антиукраинского агитатора , который призывал создать "Одесскую народную республику".

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