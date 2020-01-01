В Молдове зафиксирован антирекорд по числу зараженных COVID
Из почти полтысячи инфицированных за сутки максимальное число случаев зафиксировано в столице.
В Молдове за минувшие сутки выявили 478 новых случаев коронавируса и это рекордный ежедневный показатель в стране. Об этом сообщает Newsmaker.
По данным Минздрава страны, за последние сутки в лабораториях провели 1943 теста на коронавирус, 478 из которых оказались положительными. При этом 1659 тестов были первичными и еще 284 — повторными.
Кроме того, из общего числа заразившихся, 37 — медработники. Коронавирус выявили у 14 врачей, 19 медсестер и четырех человек из больничного персонала.
Максимальное число зараженных в Кишиневе — 149 человек. Это рекордное число случаев коронавируса в молдовской столице за сутки. За последние сутки выздоровели еще 176 человек.
В целом с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 12 732 человека. Вылечились от инфекции 7077 человек, умерли 433 человека.
Всего в Молдове сейчас более пяти тысяч человек проходят лечение от коронавируса, 417 из них в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам искусственного дыхания.
Как сообщалось, в Молдове после выхода из карантина начался всплеск коронавируса.
О предыдущем антирекорде по зараженным в Молдове Корреспондент писал 10 июня. Тогда в стране за сутки заразились 296 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент