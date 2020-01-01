В Молдове зафиксирован антирекорд по числу зараженных COVID

Из почти полтысячи инфицированных за сутки максимальное число случаев зафиксировано в столице.

Больше всего зараженных в Кишиневе

В Молдове за минувшие сутки выявили 478 новых случаев коронавируса и это рекордный ежедневный показатель в стране. Об этом сообщает Newsmaker.

По данным Минздрава страны, за последние сутки в лабораториях провели 1943 теста на коронавирус, 478 из которых оказались положительными. При этом 1659 тестов были первичными и еще 284 — повторными.

Кроме того, из общего числа заразившихся, 37 — медработники. Коронавирус выявили у 14 врачей, 19 медсестер и четырех человек из больничного персонала.

Максимальное число зараженных в Кишиневе — 149 человек. Это рекордное число случаев коронавируса в молдовской столице за сутки. За последние сутки выздоровели еще 176 человек.

В целом с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 12 732 человека. Вылечились от инфекции 7077 человек, умерли 433 человека.

Всего в Молдове сейчас более пяти тысяч человек проходят лечение от коронавируса, 417 из них в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам искусственного дыхания.

О предыдущем антирекорде по зараженным в Молдове Корреспондент писал 10 июня . Тогда в стране за сутки заразились 296 человек.

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