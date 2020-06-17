Венгерский район. Новые угрозы для Закарпатья

В Украине много говорят о якобы создании "венгерского" района в Закарпатье в рамках административно-территориальной реформы, но действительно ли речь идет о каком-то особенном районе.

Проблемы в отношениях с Венгрией – давняя головная боль Украины. Рассорил соседние страны украинский языковой закон. Будапешт считает, что он притесняет права венгров в Закарпатье, которые не особо хотят знать украинский язык. Из-за конфликта Венгрия блокирует отношения Украины с НАТО, очень важные для Киева отношения. Новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба несмотря на карантин поехал в Будапешт договариваться о перезагрузке отношений. После чего в Украине поползли слухи о возможно появлении так называемого “венгерского района” в Закарпатье, которые объединит в себе все земли, на которых компактно проживают венгры.

Корреспондент.netразбирался в украино-венгерских отношениях и угрозах “венгерского района”.

Рано кричать “зрада”?

В Украине полным ходом идет административно-территориальная реформа. В ее рамках Кабинет Министров предложил создать новый Береговский район в Закарпатской области на границе с Венгрией.

После этого сразу начались разговоры, что в Украине создают “венгерский район в угоду Орбану". Но, на самом деле, Береговский район в Украине существует и сейчас. В новый район предлагается добавить еще и нынешний Виноградовский район. Так вот, если в "старом" Береговском районе венгры составляют 76% населения. То в новом укрупненном Береговском районе доля венгров сократится с 76% до 43%. То есть их станет меньше, чем сейчас.

В итоге, пока в Украине спорят из-за “венгерского района” сами венгры также выступают против такой реформы.

Венгры хотели бы создать на Закарпатье Притисянский (от названия реки Тиса, вдоль которой проживают закарпатские венгры) район. Он бы включал отдельные территории 6 современных районов Закарпатья - Ужгородского, Береговского, Мукачевского, Виноградовского, Хустского и Тячевского. Таким образом, объединялась бы большая часть всех венгерских сел Закарпатья. Но на такой вариант в украинском правительстве идти не собираются.

Вопрос НАТО

С районом разобрались, что с НАТО? Недавно Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Это важнейший шаг для нашей страны. Дальше – только членство.

Хотя НАТО предоставил Украине новый статус, Венгрия все равно не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО. Получается, что Будапешт дал согласие на повышение партнерства НАТО с Украиной, иначе бы решение просто не прошло, но и дальше блокирует в НАТО встречи с Украиной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения по Украине в НАТО блокирует украинское образовательное законодательство и наш закон о языке.

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", - заявил венгерский чиновник.

Впрочем, венгерский министр отметил стремление снять ограничения. "Мы не хотим сохранять блокировку, наша цель - достичь договоренностей", - пояснил он.

Грани компромисса

Изменение нынешней редакции законов о языке и об образовании будет резко негативно встречено внутри Украины. Если украинские власти пойдут на это, то фактически поддадуться ультиматумам Венгрии, а это заведомо слабая позиция.

По мнению украинских экспертов, выход из кризиса возможен, если Украина и Венгрия договорятся совместно развивать билингвальное (двуязычное) образование для венгров, а Минобразования Украины согласится, что двуязычное (государственной и языках ЕС) преподавание части предметов будет засчитываться как преподавание на украинском.

Вполне вероятно, что в пакете договоренностей могут быть также вопросы двойного гражданства, закона о национальных меньшинствах и административно-территориальной реформы в Закарпатье.