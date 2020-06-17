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Зеленский возобновит поездки за границу осенью

Комментариев: 3
Если ситуация с пандемией будет стабильной, то глава государства начнет ездить за рубеж с осени.
Зеленский сейчас на особом режиме работы
Зеленский сейчас на особом режиме работы
ОП
 
В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский начнет осуществлять международные визиты с начала осени. Об этом сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина. 
 
Такой вариант рассматривается только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
 
 
На сегодняшний день уже ведутся переговоры о рабочих визитах Зеленского.
 
"Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре - октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил Жовква.
 
Еще он добавил, что этим летом возможны один - два визита президентов других стран в Украину.
 
По его словам, 20-23 июля Украину с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Симонетта Зоммаруги.
 
"Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - добавил замглавы ОП.
 
Как известно, президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с тем, что его супруга заразилась коронавирусом.
 

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Теги: переговоры, поездка, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ШоколадныйБоx    17.06.2020, 22:46
Оценка:  -23
ШоколадныйБоx
А в каком ранге?Как фронт-мэн"Квартала"?
Путин-Xyйло    17.06.2020, 22:21
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Там его хоть пристрелят?
Путин-Xyйло    17.06.2020, 22:22
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Чтоб народ не мучился!
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