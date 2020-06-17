Зеленский возобновит поездки за границу осенью
Если ситуация с пандемией будет стабильной, то глава государства начнет ездить за рубеж с осени.
В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский начнет осуществлять международные визиты с начала осени. Об этом сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.
Такой вариант рассматривается только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
На сегодняшний день уже ведутся переговоры о рабочих визитах Зеленского.
"Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре - октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил Жовква.
Еще он добавил, что этим летом возможны один - два визита президентов других стран в Украину.
По его словам, 20-23 июля Украину с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Симонетта Зоммаруги.
"Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - добавил замглавы ОП.
Как известно, президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с тем, что его супруга заразилась коронавирусом.
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