Зеленский возобновит поездки за границу осенью

Если ситуация с пандемией будет стабильной, то глава государства начнет ездить за рубеж с осени.

Зеленский сейчас на особом режиме работы ОП

В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский начнет осуществлять международные визиты с начала осени. Об этом сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Такой вариант рассматривается только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.

На сегодняшний день уже ведутся переговоры о рабочих визитах Зеленского.

"Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре - октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил Жовква.

Еще он добавил, что этим летом возможны один - два визита президентов других стран в Украину.

По его словам, 20-23 июля Украину с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Симонетта Зоммаруги.

"Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - добавил замглавы ОП.

Как известно, президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с тем, что его супруга заразилась коронавирусом.

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