Приказ об увольнении главы Укрспирта отменен

Сам глава Укрспирта Сергей Блескун сообщил, что его отпуск был согласован с министерством экономики.

Приказ отменили из-за того, что глава ГП находится в отпуске ua-rating.com

Приказ об увольнении и.о. директора ГП Укрспирт Сергея Блескуна отменен, решение принял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве пояснили, что приказ от 17 июня №113-п об увольнении Блескуна отменен из-за того, что и.о. директора ГП Укрспирт сейчас находится в отпуске.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п. Одновременно сообщаем, что Минэкономики обязало в дальнейшем обеспечить заблаговременное предоставление копий приказов об отпусках и.о. директоров", - сказано в сообщении пресс-службы Минэкономики в Facebook.

В комментарии LIGA.net Блескун сообщил, что его отпуск был согласован с Минэкономики.

"Мой отпуск был согласован с министерством, о чем я до отпуска получил письменное уведомление. Так что это реально не смешно", - написал Блескун.

Накануне министр развития экономики Игорь Петрашко уволил руководителя ГП Укрспирт, а профильный комитет Верховной Рады одобрил перенос демонополизации отрасли.

Ранее Корреспондент писал, аудит Укрспирта показал, что государство спонсирует абсолютно неприбыльные предприятия.

В то же время недавно сообщалось, что Укрспирт утроил прибыль , в частности, из-за детенизации отрасли.

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