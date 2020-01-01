Зарплата не позволяет: Малюська не смог купить конфискованного пса

Глава Минюста рассказал о судьбе питбуля, которого отобрали у хозяев и выставили на аукцион.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что конфискованную и выставленную на аукцион собаку, которую он выразил готовность купить, приобрели за 11 тысяч гривен, но не забрали у хозяев. Об этом глава Минюста заявил на брифинге 17 июня.

"Я обещал принять участие в аукционе, принял - зарегистрировался как участник среди многих других. Не было возможности конкурировать с другими участниками, зарплата не позволяет заплатить за собаку питбуля больше 11 тысяч, а аукцион закончился именно таким результатом", - отметил Малюська.

Он также подчеркнул, что победитель аукциона "по пиарным соображениям оставил интересное сообщение вместо своих реквизитов", заплатил указанную сумму, но собаку не забрал.

"Де-юре куплен, де-факто все еще находится у владельцев. Новый покупатель может его получить, прийти и забрать. Но пока он этого не сделал", - добавил министр.

Ранее стало известно, что Минюст с помощью интернет-платформы ГП СЕТАМ проводит аукционы, на которых продают собак , отобранных у хозяев за долги. В частности, на торги выставили питбуля по кличке Тора. Стартовая цена составила 112,5 гривны.

Позднее Малюська опроверг информацию о продаже собаки за долги. По его словам, животное было конфисковано у владельца по решению суда из-за того, что покусало прохожих.

Министр пообещал выкупить и отдать на перевоспитание пса, если "новые нормальные хозяева" не появятся.

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