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Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда

Комментариев: 4
Пятый президент Украины 18 июня должен явиться в Печерский райсуд Киева по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
 
Бывший глава государства и лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко придет в Печерский районный суд 18 июня, поэтому похороны его отца перенесли на пятницу. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – уточнил он.

По словам Цеголко, панихиду отслужат в Свято-Михайловском монастыре в пятницу в 10.00. Прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.

Напомним, о смерти отца Порошенко стало известно 16 июня.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту вручили подозрение по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки. Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать Порошенко с возможностью внесения десяти миллионов гривен залога.

Заседание об избрании меры пресечения главе Европейской Солидарности запланировано на 15.15 четверга, 18 июня.

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Теги: суд, Похороны, Порошенко, отец, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ШоколадныйБоx    18.06.2020, 01:46
Оценка:  -23
ШоколадныйБоx
Всё правильно.Торопиться не надо.Может и Пеця копыта откинет в любой момент.Ну там тромб оторвётся,или инсульт.Или"пистолет почистит"...Сразу два"пенала"в их фамильный скотомогильник торжественно установите.)))))
sharry-sharry    18.06.2020, 02:06
Оценка:  0
sharry-sharry
Все что желает человек другому человеку,пусть вернется бумерангом к желающему бумерангом!Аминь!
jurra    18.06.2020, 01:00
Оценка:  +1
jurra
Взагалі-то неявка через смерть близького родича - поважна причина для неявки в суд
sharry-sharry    18.06.2020, 02:10
Оценка:  0
sharry-sharry
Эти твари присосались к Пороху как пьявки,,,у них даже смерть близкого человека не считается уважительной причиной.Вы только посмотрите кого в судьи назначили и этого достаточно!
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