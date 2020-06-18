Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда
"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – уточнил он.
По словам Цеголко, панихиду отслужат в Свято-Михайловском монастыре в пятницу в 10.00. Прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.
Напомним, о смерти отца Порошенко стало известно 16 июня.
Ранее сообщалось, что бывшему президенту вручили подозрение по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки. Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать Порошенко с возможностью внесения десяти миллионов гривен залога.
Заседание об избрании меры пресечения главе Европейской Солидарности запланировано на 15.15 четверга, 18 июня.
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