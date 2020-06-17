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Зеленский приветствовал новых избранных членов Совбеза ООН

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Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Заседание Совбеза ООН (архивное фото)
Заседание Совбеза ООН (архивное фото)
 
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал избрание новых непостоянных членов Совбеза ООН по итогам голосования 17 июня. Об этом глава государства написал в Twitter.
 
"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", - подчеркнул Зеленский.
 
Отметим, Канада, конкурировавшая с Норвегией и Ирландией в группе европейских и других стран, не смогла набрать нужного количества голосов. Победитель от Африки будет определен во втором туре, поскольку ни Кения, ни Джибути не получили необходимой поддержки.
 
Напомним, в Совбез ООН входят десять непостоянных членов и каждый год в рамках ротации меняются пять государств.
 
В отличие от постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето.
 
Вновь избранные страны в 2021 году сменят Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и ЮАР. Второй год продолжат участвовать в работе Совбеза Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в феврале после заседания Свбеза ООН, посвященного пятой годовщине Минских договоренностей, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины.

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Теги: ООН, Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Владимир Зеленский, совбез
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Источник: korrespondent.net

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