Зеленский приветствовал новых избранных членов Совбеза ООН

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал избрание новых непостоянных членов Совбеза ООН по итогам голосования 17 июня. Об этом глава государства написал в Twitter. "Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", - подчеркнул Зеленский. All the success to India, Ireland, Mexico & Norway as newly elected members of the UNSC for 2021-2022. All candidates are our partners & deserve to be there. New members are entrusted with huge responsibility to defend the values of the @UN. Ukraine‘s ready to support & cooperate — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2020

Отметим, Канада, конкурировавшая с Норвегией и Ирландией в группе европейских и других стран, не смогла набрать нужного количества голосов. Победитель от Африки будет определен во втором туре, поскольку ни Кения, ни Джибути не получили необходимой поддержки.

Напомним, в Совбез ООН входят десять непостоянных членов и каждый год в рамках ротации меняются пять государств. В отличие от постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето. Вновь избранные страны в 2021 году сменят Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и ЮАР. Второй год продолжат участвовать в работе Совбеза Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония. Заседание Совбеза ООН впервые в истории прошло в режиме видеоконференции Корреспондент.net , в феврале после заседания Свбеза ООН, посвященного пятой годовщине Минских договоренностей, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша Как сообщал, в феврале после заседания Свбеза ООН, посвященного пятой годовщине Минских договоренностей, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины

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