На Донбассе убит украинский военный
Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили три человека. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил штаб Операции объединенных сил.
По его данным, в результате обстрелов со стороны противника один военный был убит, один ранен и один травмирован.
Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства. Обстрелы зафиксированы в районе города Авдеевка, поселков Пищевик, Пески, Новотроицкое, Водяное, Крымское и Ореховый.
По данным разведки, 17 июня был ранен один представитель незаконных вооруженных формирований "ЛНР"-"ДНР". С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.
Напомним, за предыдущие сутки в результате обстрелов противника боевое травмирование получил один украинский силовик. В тот день интенсивность огня противника была минимальной.
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