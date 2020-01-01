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На Донбассе убит украинский военный

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Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Общие потери ВСУ за сутки составили три человека
Общие потери ВСУ за сутки составили три человека
mil.gov.ua
Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили три человека. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил штаб Операции объединенных сил. 
 
 
По его данным, в результате обстрелов со стороны противника один военный был убит, один ранен и один травмирован. 
 
Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. 
 
Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства. Обстрелы зафиксированы в районе города Авдеевка, поселков Пищевик, Пески, Новотроицкое, Водяное, Крымское и Ореховый.
 
По данным разведки, 17 июня был ранен один представитель незаконных вооруженных формирований "ЛНР"-"ДНР". С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано. 
 
Напомним, за предыдущие сутки в результате обстрелов противника боевое травмирование получил один украинский силовик. В тот день интенсивность огня противника была минимальной

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Теги: донбасс, обстрел, потери, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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