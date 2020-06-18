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Разумков и его замы получили зарплату вдвое больше разрешенной в карантин

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Карантинный максимум был превышен за счет доплат, на которые "забыли" наложить соответствующие ограничения.
Майские выплаты спикеру и вице-спикерам ВР составили 89 тыс грн
Майские выплаты спикеру и вице-спикерам ВР составили 89 тыс грн
golos.com.ua
 
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель председателя Елена Кондратюк за май получили по 89 270 грн зарплаты. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило информагентство Украинские новости.
 
 
При этом собственно зарплаты за май Разумкову, Стефанчук и Кондратюк выплачено 47 230 грн., в соответствии с карантинными ограничениями зарплат.
 
Еще по 42 040 грн. руководству Рады начислили в качестве доплаты за выполнение депутатских полномочий в апреле.
 
Зарплата Разумкова и Стефанчука за апрель составила 47,2 тыс. грн, Кондратюк – 45 тыс. грн, также им начислено по 42 тыс. грн на выполнение депутатских полномочий.
 
 
Как известно, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год, установив максимальный размер выплаты для всех чиновников: не более 10 минимальных зарплат, которая сейчас составляет 4723 грн.

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Теги: зарплаты, Рада, Верховная Рада, парламент, карантин
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Источник: korrespondent.net

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