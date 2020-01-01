Порошенко изберут меру пресечения, похороны его отца перенесли

Церемонию прощания пришлось перенести из-за суда.

Пятый президент Украины и народный депутат “Европейской солидарности” Петр Порошенко перенес на другую дату похороны своего отца Алексея из-за судебного заседания 18 июня, где ему изберут меру пресечения.

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Об этом сообщил спикер нардепа Святослав Цеголко на странице в Facebook.

По словам Цеголко, причиной переноса похорон стало именно судебное заседание по избрании меры пресечения для Порошенко.

Планируется, что панихиду начнут около 12:00 пятницы, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре.

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К слову, суд над Порошенко начнется сегодня в 15:15 в Печерском райсуде Киева. Офис генпрокурора настаивает на аресте депутата. СМИ уточняют, что ему позволят выйти под залог в 10 млн грн.

Напомним, отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович скончался в результате инсульта, который произошел 15 июня. Причиной инсульта якобы стало то, что Порошенко-старший узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и о том, что прокуратура требует арест.

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