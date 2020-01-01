В зоне ООС обострение: есть погибший и пострадавшие

ВСУ ответили оккупантам.

Минувшие сутки на Донбассе прошли с потерями. Боевики 14 раз открывали огонь, нарушив режим тишины. Об этом сообщает в соцсетях пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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Известно о трех жертвах в рамках украинских позиций. Так, представители формирования убили военного. Еще двое бойцов получили ранения.

Члены незконных вооруженных групп стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, в ход пошли орудие боевой машины пехоты, гранатометы, пулеметы. Также было применено снайперское и стрелковое оружие.

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В свою очередь, украинская сторона нанесла оппонентам ответный удар. По предварительным данным, пострадал один боевик непризнанного ОРДЛО.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ответным ударом ликвидировали вражеского снайпера.

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