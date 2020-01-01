Украина снова побила рекорд по COVID-19: Заболевших больше 800 в сутки
В Украине за все время пандемии зафиксировано 34 063 случая коронавируса. При этом 15 447 человек выздоровели и 966 умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в четверг, 18 июня.
За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев - говорится в сообщении
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“Всего заболевание подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, а в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24 478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников“ - говорится в сообщении.
Коронавирус в Украине 18 июня: Данные по областям
- Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
- Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
- Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
- Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
- г. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
- Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
- Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
- Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
- Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
- Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
- Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
- Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
- Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
- Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
- Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).
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