Украина снова побила рекорд по COVID-19: Заболевших больше 800 в сутки

За последние сутки в стране коронавирусом заразились 829 человек.

В Украине за все время пандемии зафиксировано 34 063 случая коронавируса. При этом 15 447 человек выздоровели и 966 умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в четверг, 18 июня.

За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев - говорится в сообщении

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“Всего заболевание подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, а в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24 478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников“ - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине 18 июня: Данные по областям

Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)

Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)

Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)

Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)

Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)

г. Киев - 4084 (1286 выздоровели)

Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)

Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)

Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)

Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)

Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)

Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)

Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)

Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)

Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)

Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)

Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)

Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)

Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).

Коронавирус в Украине 18 июня: Данные по областям Центр общественного здоровья

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