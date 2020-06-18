У Степанова нет концепции медреформы. На заседание парламентского комитета министр не явился, - СМИ

Как сообщает РБК-Украина, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которое проводилось 17 июня в режиме видеоконференции, Министр здравоохранения Максим Степанов так и не появился. Вместо себя он прислал двух заместителей. Хотя депутаты ждали именно его. Он должен был представить своё видение продолжения медицинской реформы, которую ранее критиковал.

Между тем, медицинская реформа является одним из ключевых требований МВФ для выделения 5 млрд долларов по программе Stand-bу. И Украина уже пообещала перейти ко второму этапу реформы. Как это будет выглядеть, депутаты не узнали, поскольку главный докладчик к ним не пришёл.

Политолог Алексей Голобуцкмй уже высказался по этому поводу. Он считает, что к этому вопросу необходимо подключить Михаила Саакашвили и возглавляемую им Раду реформ.

«Степанов неоднократно критиковал Уляну Супрун, называл ее действия экспериментом и призывал все менять. Но дальше слов до сих пор не продвинулся. Напомню, что министром его назначили в конце марта – а значит, было время сформировать хотя бы рамочную концепцию дальнейших действий по реформированию медицинской сферы и начать диалог. Прятаться за спинами замов долго не получится – продолжения медреформы от Украины требует МВФ. Не говоря уже о том, что состояние украинской медицины не устраивает никого – ни пациентов, ни самих медиков», - приводит слова Голобуцкого издание.

Эксперт предлагает также провести отдельные парламентские слушания по данному вопросу, причем обязательно с приглашением представителей МВФ.