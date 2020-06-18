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Венедиктова просит отложить суд над Порошенко в связи со смертью его отца

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Появился документ, который это подтверждает.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
"ЕС"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова попросила перенести суд по избранию меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко, запланированный на 18 июня, в связи со смертью его отца.

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Соответствующий документ опубликовала Страна.

Источник издания в Офисе генпрокурора рассказали, что документ был отправлен в суд еще 16 июня. Об этом сразу были проинформированы адвокаты Петра Порошенко.

Документ
Документ
Страна

Напомним, похороны отца Порошенко перенесли из-за суда. Пятый президент Украины 18 июня должен явиться в Печерский райсуд Киева по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.

 

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Теги: Порошенко, смерть, отец, похороны, Венедиктова
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MNI1957    18.06.2020, 11:11
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