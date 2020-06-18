Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Президент утвердил Василия Володина на должности.

18 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Главу ОГА утром 18 июня представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов



Ранее Володин занимал пост временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА. С декабря 2019 года он работал заместителем главы Киевской ОГА.



В 2001 году Володин закончил ЛНУ имени Ивана Франко по специальности “Международные отношения“.



С 2002 года работал в различных частных компаниях. В марте 2004 года перешел в государственный сектор и занял должность в Департаменте финансового законодательства Минюста.

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С 2006 по 2010 год занимал разные должности в Госагентстве по инвестициям и инновациям.



В 2010 году стал заместителем гендиректора ГП “Государственная инвестиционная компания“, в 2011 году — заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО “Украинский банк реконструкции и развития“.



С 2012 по 2019 годы работал директором Департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. До 20 декабря 2019 года был и.о. гендиректора ГП “Электронмаш“.



Напомним, Зеленский распорядился создать Комитет по вопросам разведки.

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