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Зеленский назначил главу Киевской ОГА

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Президент утвердил Василия Володина на должности.
Глава Киевской ОГА Василий Володин
Глава Киевской ОГА Василий Володин
Василий Володин/Facebook

18 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Главу ОГА утром 18 июня представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов 

Ранее Володин занимал пост временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА. С декабря 2019 года он работал заместителем главы Киевской ОГА.

В 2001 году Володин закончил ЛНУ имени Ивана Франко по специальности “Международные отношения“.

С 2002 года работал в различных частных компаниях. В марте 2004 года перешел в государственный сектор и занял должность в Департаменте финансового законодательства Минюста.

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С 2006 по 2010 год занимал разные должности в Госагентстве по инвестициям и инновациям.

В 2010 году стал заместителем гендиректора ГП “Государственная инвестиционная компания“, в 2011 году — заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО “Украинский банк реконструкции и развития“. 

С 2012 по 2019 годы работал директором Департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. До 20 декабря 2019 года был и.о. гендиректора ГП “Электронмаш“.

Напомним, Зеленский распорядился создать Комитет по вопросам разведки.

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Теги: Володин, ОГА, Зеленский, Киев, президент, назначение
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Комментариев (1)
shk67    18.06.2020, 10:48
Оценка:  0
shk67
Что с лицом?
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