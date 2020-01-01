В сети появилась официальная версия воздушной аварии с участием одесситов.

Авиакатастрофа в Одессе: Известно, почему разбился самолет Facebook/Александр Николов

Так, по данным Госконцерна “Укроборонпром”, самолет разбился, совершая аварийную посадку без шасси. Об этом предприятие сообщило на странице в Facebook.

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Как рассказали в “Укроборонпроме”, борт типа У-1 “Дельфин” проходил летные испытания по программе.

Читай также: В Одессе самолет упал на дорогу: Пилот погиб Происшествие квалифицировали по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, происшествие случилось 17 июня. На 6-м километре Овидиопольской дороги упало воздушное судно Одесского авиазавода.

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