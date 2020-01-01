Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авиакатастрофа в Одессе: Известно, почему разбился самолет

Комментариев: 0
В сети появилась официальная версия воздушной аварии с участием одесситов.
Авиакатастрофа в Одессе: Известно, почему разбился самолет
Авиакатастрофа в Одессе: Известно, почему разбился самолет
Facebook/Александр Николов
Так, по данным Госконцерна “Укроборонпром”, самолет разбился, совершая аварийную посадку без шасси.  Об этом предприятие сообщило на странице в Facebook.

Читай также: Очевидец о крушении самолета в Одессе: “Люди на моих глазах умирают

Командир самолета Олег Синица погиб на месте, второй пилот Юрий Жуковский скончался в больнице. 

Как рассказали в “Укроборонпроме”, борт типа У-1 “Дельфин” проходил  летные испытания по программе.

Читай также: В Одессе самолет упал на дорогу: Пилот погиб

Происшествие квалифицировали по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, происшествие случилось 17 июня. На 6-м километре Овидиопольской дороги упало воздушное судно Одесского авиазавода

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Поделись:
Теги: Одесса, самолет, крушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь