Жесткий карантин в Украине могут ввести уже с 22 июня

Ляшко рассказал, что МОЗ проработало много сценариев.

Министерство здравоохранения Украины представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине.

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Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на сегодняшнем брифинге.

По словам Ляшко, в МОЗ проработали и худший сценарий. Согласно этому сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

Ляшко отметил, что в случае ухудшения ситуации в регионе, карантин придется ужесточать.

График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать, - сказал Ляшко.

Между тем, в Минздраве верят, что Украина может провести лето без карантина.

Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин, - сказал Ляшко.

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Напомним, в Италии всплеск коронавируса после ослаблений карантина.. Совсем недавно в стране ослабили карантинные ограничения. после чего и зафиксировали всплеск новых случаев COVID.

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