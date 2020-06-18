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Без карантина в Украине погибли бы 145 тыс человек - Ляшко

Комментариев: 1
От коронавируса в Украине могли погибнуть 145 тысяч человек.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Скриншот

В случае, если бы украинские власти отказались бы вводить карантин в условиях пандемии, то от коронавируса могли бы погибнуть не менее 145 тыс человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в четверг, 18 июня. 

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“Если бы в марте во время одиночной регистрации случаев мы не ввели карантин, то уже с 25 апреля не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии, не справлялись бы с потоком больных, выросла бы смертность“, - отметил Ляшко.

Виктор Ляшко подчеркнул, что в Украине существует четыре сценария развития события в случае продолжения “адаптивного карантина“. Врач заявил, что при отсутствии сезонности (если летом будет продолжаться пандемия), то к концу 2020 года могут умереть 7 тыс человек.

По словам Ляшко, сейчас Украина движется по умеренному сценарию. В этом случае до конца 2020 года могут погибнуть 4 тыс человек

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Напомним, по состоянию на 18 июня, Украина снова побила рекорд по COVID-19. За последние сутки в нашей стране зарегистрировано 829 больных.

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Теги: Виктор Ляшко, коронавирус, Украина, карантин
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Комментариев (1)
timo1020    18.06.2020, 11:22
Оценка:  0
timo1020
Если бы, да кабы, во рту выросли грибы
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