Доктор наук и экс-“регионал”: Кого предлагают на должность главы МОН

Новым главой министерства образования может стать Сергей Шкарлет.

Сергей Шкарлет - возможный глава МОН: Что о нем известно Вики

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым обозначила вероятного руководителя образовательного ведомства. Так, на пост министра выдвинули украинского ученого Сергея Шкарлета.

Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

Пока Министерством образования временно руководит Любомира Мандзий

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Нового кандидата на должность предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Постановление о назначении изучает руководство.

Отметим, что 47-летний Сергей Шкарлет получил математическое высшее образование в Киевском политехе. После изучал “Учет и аудит” в Черниговском технологическом институте. Он доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники.

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Сергей Шкарлет известен, как самый молодой ректор Украины. Когда ученому предложили возглавить университет в Чернигове, ему было 38 лет.

К слову, Шкарлет в свое время являлся членом “Партии регионов“

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Отметим, что изначально правительство рассматривало трех кандидатов на должность главы МОН. Сергей Шкарлет получил больше всего позитивных откликов от государственных деятелей.

Сергей Шкарлет - декларация 2020

Супруга Шкарлета владеет в Чернигове 77-метровой квартирой. Сам будущий министр имеет два авто - Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года. Жена ректора ездит на Ford Kuga Titanium 2012 года.

В 2019 году Шкарлет заработал 509 тыс грн зарплаты

Все сбережения они с женой хранят исключительно в виде наличных. У Шкарлета - 70 000 гривен и 30 000 долларов. У супруги - 15 000 гривен и 32 000 долларов.

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Ранее Зеленский назвал кандидатов на пост главы МОН. Президент Зеленский общался с несколькими кандидатами на должность министра образования, но они не могут быть министрами из-за “слабости личности“.

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