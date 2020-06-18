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COVID-19 в Украине возможно болеют более 130 тысяч человек, - МОЗ

Комментариев: 2
В мае было выявлено 40-45% больных COVID-19 в Украине.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UGP

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине COVID-19 в среднем могут болеть 132 тысячи человек. Однако, такие данные не являются подтвержденными. Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга руководителей Минздрава.

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Медик отметил, что в мае выявили 40-45% больных коронавирусной болезнью. 

“Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация“, - заявил Ляшко.

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При этом главный санврач считает, что в случае, если бы в Украине не был введен карантин, то от коронавируса могли бы погибнуть не менее 145 тысяч человек.

“Если бы в марте во время одиночной регистрации случаев мы не ввели карантин, то уже с 25 апреля не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии, не справлялись бы с потоком больных, выросла бы смертность“, - сказал он.



Напомним, за минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 829 человек.

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Теги: Ляшко, Минздрав, МОЗ. коронавирус
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Комментариев (2)
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птицелов    18.06.2020, 12:27
Оценка:  0
птицелов
шо це за цифри? процент від чого? від загального населення ? від хомячка до дупи? від їх зарплатні до зарплатні пересічного українця?
dиk    18.06.2020, 12:51
Оценка:  0
dиk
один тролль сидит
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