COVID-19 в Украине возможно болеют более 130 тысяч человек, - МОЗ
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине COVID-19 в среднем могут болеть 132 тысячи человек. Однако, такие данные не являются подтвержденными. Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга руководителей Минздрава.
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Медик отметил, что в мае выявили 40-45% больных коронавирусной болезнью.
“Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация“, - заявил Ляшко.
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При этом главный санврач считает, что в случае, если бы в Украине не был введен карантин, то от коронавируса могли бы погибнуть не менее 145 тысяч человек.
“Если бы в марте во время одиночной регистрации случаев мы не ввели карантин, то уже с 25 апреля не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии, не справлялись бы с потоком больных, выросла бы смертность“, - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 829 человек.
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