В Печерском суде изберут меру пресечения для Порошенко: трансляция

Прокуроры требуют арестовать Порошенко.

В четверг, 18 июня, в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

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Трансляцию из места событий ведет Радио Свобода.

Отмечается, что сторона обвинения настаивает на аресте Порошенко. В качестве альтернативы предлагается залог в более 10 млн грн

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Известно, что начало заседания запланировано на 15:15. Судья по делу - Сергей Вовк.

В частности, судья Вовк известный осуждением в 2012-м Юрия Луценко к 4 годам заключения по обвинению в незаконном праздновании Дня милиции.

Напомним, Венедиктова просит отложить суд над Порошенко в связи со смертью его отца. Появился документ, который это подтверждает.

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