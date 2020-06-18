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В Печерском суде изберут меру пресечения для Порошенко: трансляция

Комментариев: 10
Прокуроры требуют арестовать Порошенко.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
EPA/UGP

В четверг, 18 июня, в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

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Трансляцию из места событий ведет Радио Свобода.

Отмечается, что сторона обвинения настаивает на аресте Порошенко. В качестве альтернативы предлагается залог в более 10 млн грн

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Известно, что начало заседания запланировано на 15:15. Судья по делу - Сергей Вовк.

В частности, судья Вовк известный осуждением в 2012-м Юрия Луценко к 4 годам заключения по обвинению в незаконном праздновании Дня милиции. 

Напомним, Венедиктова просит отложить суд над Порошенко в связи со смертью его отца. Появился документ, который это подтверждает.

 

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Теги: суд, Порошенко, мера пресечения
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Комментариев (10)
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dиk    18.06.2020, 12:55
Оценка:  +1
dиk
на основании чего посадить-то? Так можно любого начальника посадить- назначил зам, под суд его за это.Куча неуков типа юристов у зелебобиков, а законы для них темный лес.
Woodbrother    18.06.2020, 12:34
Оценка:  +1
Woodbrother
Украина все больше напоминает страну дураков и это печально. Как так случилось, что большая часть населения превратилась в стадо баранов в 2019 году ?
Vixerunt    18.06.2020, 12:44
Оценка:  +2
Vixerunt
люди в массе своей зачастую не ведат что творят; вы на Амеров посмотрите которые ноги ниггерам целуют, а те им магазины грабят и памятники сносят. Не совсем рационально верить в мудрость толпы.
Woodbrother    18.06.2020, 12:47
Оценка:  +1
Woodbrother
На выборы в 2019 не толпа ходила а индивидуальные избиратели. 73% пришли к урнам с оторванными мозгами. Это печально.
TRIGER26    18.06.2020, 12:03
Оценка:  +3
TRIGER26
когда собаке делать не фиг она яйца лижет ))) ни хрена не делают лишь бы пороха посадить )
Путин-Xyйло    18.06.2020, 12:20
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
И не важно что с доказательной базой провал! Главное - что хочеЦа посадить.
TRIGER26    18.06.2020, 12:40
Оценка:  +1
TRIGER26
работают на тупого пипла ... пиплу кинешь косточку в виде посаженого пороха глядишь еще лет на 20 оставят президентом ))
Woodbrother    18.06.2020, 12:45
Оценка:  +1
Woodbrother
TRIGER26 -'экономическая ситуация в стране очень быстро ухудшается. Посадки патриотов страны ситуацию никак не улучшат.
Vixerunt    18.06.2020, 11:39
Оценка:  +3
Vixerunt
я б на месте Пороха послал бы всю эту клоунаду с бездельниками и уехал куда то в Грецию; дурни вместо того что б строить что-то в стране бегают как моськи за олигархами.
T-REX2    18.06.2020, 11:55
Оценка:  -7
T-REX2
ну тебя уже послали
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