Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин анонсировал внеплановое заседание: о чем будут говорить

Комментариев: 0
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Кабмин

На пятницу, 19 июня, назначено внеочередное собрание  высшего органа исполнительной власти.
На повестке дня – определение стратегии для лечения коронавируса методом иммуно-ферментного анализа. 

Об этом рассказал во время брифинга главный санврач МОЗ Виктор Ляшко. 

Читай также: Офисная самоизоляция. Где работать в карантин

Так, в частности, по его данным, планируется рассмотреть возможность поставлять ИФА-тесты в медучреждения, обходя налогообложение.

Мы планируем добиться того, чтобы тесты для иммуно-ферментного аналаза можно было заказывать по облегченной системе, - отметил Виктор Ляшко

Читай также: Украина еще не выиграла войну с COVID-19 - глава МОЗ

Отметим, что метод ИФА-тестирования в Украине начали применять в конце весны. Процедура помогает выявить наличие в организме антител к COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине продлили до 31 июля. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, внеочередное заседание, Тесты, Антитела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь