Кабмин анонсировал внеплановое заседание: о чем будут говорить
На пятницу, 19 июня, назначено внеочередное собрание высшего органа исполнительной власти.
На повестке дня – определение стратегии для лечения коронавируса методом иммуно-ферментного анализа.
Об этом рассказал во время брифинга главный санврач МОЗ Виктор Ляшко.
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Так, в частности, по его данным, планируется рассмотреть возможность поставлять ИФА-тесты в медучреждения, обходя налогообложение.
Мы планируем добиться того, чтобы тесты для иммуно-ферментного аналаза можно было заказывать по облегченной системе, - отметил Виктор Ляшко
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Отметим, что метод ИФА-тестирования в Украине начали применять в конце весны. Процедура помогает выявить наличие в организме антител к COVID-19.
Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине продлили до 31 июля.
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