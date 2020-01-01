Кабмин анонсировал внеплановое заседание: о чем будут говорить

На пятницу, 19 июня, назначено внеочередное собрание высшего органа исполнительной власти.

На повестке дня – определение стратегии для лечения коронавируса методом иммуно-ферментного анализа.

Об этом рассказал во время брифинга главный санврач МОЗ Виктор Ляшко.

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Так, в частности, по его данным, планируется рассмотреть возможность поставлять ИФА-тесты в медучреждения, обходя налогообложение.

Мы планируем добиться того, чтобы тесты для иммуно-ферментного аналаза можно было заказывать по облегченной системе, - отметил Виктор Ляшко

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Отметим, что метод ИФА-тестирования в Украине начали применять в конце весны. Процедура помогает выявить наличие в организме антител к COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине продлили до 31 июля.

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