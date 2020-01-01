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У Зеленского поставили задачи новому главе Киевской ОГА

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Василий Володин был назначен в соответствии с указом №233/2020.
У Зеленского поставили задачи новому главе Киевской ОГА
У Зеленского поставили задачи новому главе Киевской ОГА
Офис президента

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя Киевской областной государственной администрации Василия Володина. Напомним, указ о назначении Володина Зеленский подписал 17 июня.

Об этом сообщается на сайте ОП в четверг, 18 июня. 

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Сергей Трофимов подчеркнул, что в области запланированы реконструкция шести школ и семи детских садов, пяти стадионов, 13 приемных отделений, а также восстановление и капремонт около 84 км дорог общего пользования.

Василий Володин должен окончательно закончить процесс децентрализации и способствовать максимальному привлечению инвестиций в регион - заявил он

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Справка. Василий Володин родился в 1979 году в Черкасской области. Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, имеет звание заслуженного юриста Украины.  Работу на госслужбе начал в 2004 году.

У Зеленского поставили задачи новому главе Киевской ОГА
У Зеленского поставили задачи новому главе Киевской ОГА
Офис президента

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Теги: Киевская ОГА, губернатор, Сергей Трофимов
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