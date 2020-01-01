Под Радой снова митингуют против Авакова

Около 100 человек собрались под зданием ВР с требованием отставки главы МВД.

18 июня под зданием парламента проходит очередная акция против министра внутренних дел Арсена Авакова. Отставки главы МВД требуют около ста человек, информирует РБК-Украина.

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Протестующие пришли под ВР с плакатами, на которых перечисляют резонансные преступления в Украине и обвиняют в этом министра внутренних дел: "Кагарлык - дело Авакова", "Павел Шеремет - дело Авакова". Активисты также просят "защитить от произвола правоохранителей".



Здание Верховной Рады охраняют полицейские, в целом обстановка на митинге спокойная.

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Отметим, что Комитет ВР по вопросам деятельности правоохранительных органов передал для рассмотрения народным депутатам постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.



Нардепы от партии "Голос" инициируют внеочередное заседание Рады для рассмотрения возможной отставки министра.





Напомним, премьер Шмыгаль заявил, что отставка Авакова не планируется в ближайшее время.

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