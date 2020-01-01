Отец, изрезавший своего 2-летнего сына, покончил с жизнью в СИЗО
В СИЗО города Запорожья покончил жизнь самоубийством мужчина, которого подозревают в жестоких издевательствах над его 2-летним сыном.
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Об этом сообщила волонтер Злата Некрасова на своей странице в Facebook.
Так, в ночь на 18-е июня, отец покончил с собой в СИЗО, куда его доставили после задержания. Позже информацию местной прессе подтвердили и в полиции.
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За жизнь 2-летнего мальчика продолжают бороться врачи. Отец изрезал малыша ножом. Ребенок получил сильные травмы всего тела, в особенности, шеи.
Напомним, в Запорожье пьяный отец несколько раз ударил ножом 2-летнего сына. Спасти ребенка удалось благодаря оперативным действиям полицейских. Но мальчик в тяжелом состоянии.
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