На КПВВ боевики "ЛНР" пускают людей по спискам, "ДНР" – только мертвых

Оккупанты уже больше недели блокируют нормальную работу КПВВ на Донбассе.

КПВВ на Донбассе так и не начали нормальную работу dpsu.gov.ua

Боевики “ДНР“ уже 8 дней блокируют работу КПВВ “Марьинка“. Ни одного живого человека еще не пропустили на территорию временно оккупированной Донецкой области. А вот тела умерших передают через линию разграничения без сопровождения родных. Об этом в интервью “Вільне Радіо“ рассказала наблюдатель благотворительного фонда “Право на защиту“ Екатерина Рачинская.

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По ее словам, люди передают тела своих умерших родственников на временно оккупированные районе Донетчины, чтобы похоронить их там. Причем с момента открытия КПВВ 10 июня из “ДНР“ на подконтрольные правительству районы тела умерших через это КПВВ не передавали.

Отмечается, что по данным представителя Госпогранслужбы Игоря Лизогуба, с момента возобновления работы КПВВ (то есть 10 июня) никто не смог попасть через пункт пропуска “Марьинка“ на временно оккупированные территории – всех желающих это сделать боевики “ДНР“ возвращали обратно.

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Через КПВВ “Станица Луганская“ в Луганской области пропуск всё-таки осуществляется. Правда, боевики группировки “ЛНР“, контролирующей ОРЛО, пускают людей строго по спискам.

По информации Рачинской, эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины (то есть Украина пропускает на неподконтрольную правительству территорию всех желающих без каких-либо списков). Она говорит: чтобы попасть в эти списки, люди звонят в “МИД “ЛНР“, указывают свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения.

Напомним, ранее оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и не пропускают людей. На пропускных пунктах образовались огромные очереди.

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