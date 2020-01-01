В Украине коронавирусом больны 5 716 медработников и 2 506 детей

Степанов доложил о ситуации в стране.

По состоянию на четверг, 18 июня, в Украине коронавирусом заразились 5 716 медработников и 2 506 детей, из них 61 ребенок и 66 медработников заболели за последние сутки.

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Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

За прошедшие сутки заболело 829 человек, из них 61 ребенок и 66 медработников - это новый антирекорд, установленный в Украине. Зафиксировано 23 летальных случая, выздоровели 504 пациента, - сказал он.

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Кроме того, министр отметил, что всего за все время пандемии заболело 34 063 человека, из 2 506 детей, а также 5 716 медработников. За все время выздоровели 15 447 человек, а скончались - 966.

Напомним, COVID-19 в Украине возможно болеют более 130 тысяч человек. В мае было выявлено 40-45% больных COVID-19 в Украине.

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