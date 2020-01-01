Шмыгаль рассказал, почему Рада не поддержала программу Кабмина
Верховная Рада провалила голосование за Программу действий правительства, так как нардепы не захотели предоставлять иммунитет некоторым министрам. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал журналистам после того, как депутаты отклонили программу, информирует Цензор.НЕТ.
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"Поддержка была, но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству, или отдельным министрам, что стало таким камнем преткновения", - отметил премьер.
По его словам, такое решение является политически обусловленным, однако это не приведет к изменениям в работе правительства.
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"С точки зрения работы с парламентом по выполнению тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать работать. Ничего страшного здесь не произошло. Для правительства вообще никаких проблем и изменений", - сказал он.
Напомним, Верховная Рада снова забраковала Программу Кабинета министров.
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