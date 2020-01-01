Шмыгаль рассказал, почему Рада не поддержала программу Кабмина

Нардепы не захотели предоставлять некоторым министрам годовой иммунитет от отставки.

Верховная Рада провалила голосование за Программу действий правительства, так как нардепы не захотели предоставлять иммунитет некоторым министрам. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал журналистам после того, как депутаты отклонили программу, информирует Цензор.НЕТ.

Читай также: Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова

"Поддержка была, но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству, или отдельным министрам, что стало таким камнем преткновения", - отметил премьер.



По его словам, такое решение является политически обусловленным, однако это не приведет к изменениям в работе правительства.

Читай также: Шмыгаль поручил провести аудит расходов на борьбу с COVID-19

"С точки зрения работы с парламентом по выполнению тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать работать. Ничего страшного здесь не произошло. Для правительства вообще никаких проблем и изменений", - сказал он.



Напомним, Верховная Рада снова забраковала Программу Кабинета министров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.