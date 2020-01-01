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Буковина превысила сразу два критических показателя по COVID-19

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11 регионов Украины не проходят по критериям для смягчения карантина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
pinterest.com

В Украине к переходу на более мягкий режим карантинных ограничений не готовы переходить Киев и еще 10 областей. В этих регионах превышен допустимый показатель заболеваемости коронавирусом, а в одно регионе превышен еще и уровень загруженности больниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Так, при максимально допустимых 12 случаях заражения на 100 тысяч населения за последние семь дней, 11 регионов имеют следующие показатели:

  • Киев - 13,92;
  • Винницкая область - 21,18;
  • Волынская область - 33,36;
  • Житомирская область - 13,42;
  • Закарпатская область - 32,78;
  • Ивано-Франковская область - 17,84;
  • Львовская область - 39,19;
  • Ровенская область - 34,44;
  • Тернопольская область - 18,59;
  • Харьковская область - 12,53;
  • Черновицкая область - 37,95.

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В то же время Черновицкая область не вписывается в критерии для смягчения карантина еще и по второму показателю – уровню загруженности больниц. При максимально допустимых 50 процентах черновицкие больницы загружены уже на 52,37%.

По третьему критерию – количеству проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения – все регионы Украины находятся в пределах нормы.

moz.gov.ua

Напомним, Украина снова побила рекорд по COVID-19. За последние сутки болезнь подтвердили у 829 человек.

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Теги: Минздрав, карантин, коронавирус, Черновицкая область
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