Нардеп от "Батькивщины" Белькова рассказала, почему сложила мандат

Нардеп Ольга Белькова хочет проверить, как написанные ею экономические законопроекты работают в реальной жизни.

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий нардепа от фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой. За соответствующее решение проголосовали 343 народных депутата.

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"Это были чрезвычайные 8 лет моей профессиональной жизни. Но я влюблена в идею парламентаризма, а не в себя саму в этом зале. Даже лучшие профессионалы должны проводить определенную перезагрузку, и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями", - сказал Белькова, выступая в президиуме парламента.



Нардеп объяснила, что теперь планирует проверить, как написанные ею экономические законопроекты работают в реальной жизни.

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"Я планирую использовать мой парламентский опыт в интересах защиты крупных украинских интересов. Вот по этим причинам я и слагаю полномочия", - отметила она.



Ольга Белькова занимала пост председателя подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



После сложения мандата, место Бельковой в депутатской фракции "Батькивщина" может занять Сергей Евтушок.

Напомним, Рада снова забраковала Программу Кабмина.

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