Стало известно имя погибшего на Донбассе воина
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб старший солдат Илья Струк.
Читай также: В зоне ООС обострение: есть погибший и пострадавшие
Об этом сказано в сообщении Волынской областной государственной администрации.
Струк родился в селе Летничье, Владимир-Волынского района. Воин проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.
Вчера он во время боевого дежурства получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Волынская ОГА выражает соболезнования семье и близким погибшего.
Читай также: На Черниговщине военный продавал боевые гранаты бандитам
Командование Военно-морских сил уточнило, что Илья Струк был матросом и погиб во время обстрела со стороны противника.
Напомним, на Донбассе при обстреле боевиками убит украинский солдат. Штаб ООС сообщает о трех обстрелах со стороны оккупантов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.