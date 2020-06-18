Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

Мужчина родился в Волынской области.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб старший солдат Илья Струк.

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Об этом сказано в сообщении Волынской областной государственной администрации.

Струк родился в селе Летничье, Владимир-Волынского района. Воин проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.

Вчера он во время боевого дежурства получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Волынская ОГА выражает соболезнования семье и близким погибшего.

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Командование Военно-морских сил уточнило, что Илья Струк был матросом и погиб во время обстрела со стороны противника.

Напомним, на Донбассе при обстреле боевиками убит украинский солдат. Штаб ООС сообщает о трех обстрелах со стороны оккупантов.

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