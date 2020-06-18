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Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

Комментариев: 1
Мужчина родился в Волынской области.
Волынская ОГА приносит соболезнование
Волынская ОГА приносит соболезнование
voladm.gov.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб старший солдат Илья Струк. 

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Об этом сказано в сообщении Волынской областной государственной администрации.

Струк родился в селе Летничье, Владимир-Волынского района. Воин проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.

Вчера он во время боевого дежурства получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Волынская ОГА выражает соболезнования семье и близким погибшего.

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Командование Военно-морских сил уточнило, что Илья Струк был матросом и погиб во время обстрела со стороны противника.

Напомним, на Донбассе при обстреле боевиками убит украинский солдат. Штаб ООС сообщает о трех обстрелах со стороны оккупантов.

 

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Теги: ООС, война на Донбассе, война
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Комментариев (1)
Рики    18.06.2020, 13:40
Оценка:  +2
Рики
Вечная Светлая Память. Украинского горя словами не выразить..
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