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В посольстве США сделали важное заявление по делу против Порошенко

Комментариев: 5
Американские дипломаты намекнули Зеленскому, что не нужно трогать Порошенко.
В США вступились за Порошенко
В США вступились за Порошенко
Петр Порошенко/Фейсбук

Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в четверг на официальной Facebook-странице дипмиссии.

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“В условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов“, - заявили американские дипломаты.

Следует отметить, что в заявлении прямо не указывается, о сведении каких политических счетов идет речь. Однако по контексту не сложно догадаться, что США предостерегают действующую власть от уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, для Порошенко будут просить арест с правом на залог в 10 миллионов. Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту состоится 18 июня.

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Теги: посольство США, США, посольство, Порошенко, Зеленский
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Комментариев (5)
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Woodbrother    18.06.2020, 14:31
Оценка:  0
Woodbrother
Верните клоуна на сцену, а Порошенко и Гройсмана в правительство.
dimasvetik    18.06.2020, 13:55
Оценка:  +2
dimasvetik
блин, быстрее бы Порох вернулся с Гройсаком!
dimasvetik    18.06.2020, 13:15
Оценка:  0
dimasvetik
тада, санкции же могуй против коломойского и зели ввести
Путин-Xyйло    18.06.2020, 13:30
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Зельц и Беня уже сменили свой вектор движения нарасию И не из-за санкций, а из-за вполне реальных сроков.
Woodbrother    18.06.2020, 14:32
Оценка:  +1
Woodbrother
А денюжки все равно на поганой россии хранить нельзя. Денюжки то они на Западе !
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