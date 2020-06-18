В посольстве США сделали важное заявление по делу против Порошенко

Американские дипломаты намекнули Зеленскому, что не нужно трогать Порошенко.

Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в четверг на официальной Facebook-странице дипмиссии.

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“В условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов“, - заявили американские дипломаты.

Следует отметить, что в заявлении прямо не указывается, о сведении каких политических счетов идет речь. Однако по контексту не сложно догадаться, что США предостерегают действующую власть от уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, для Порошенко будут просить арест с правом на залог в 10 миллионов. Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту состоится 18 июня.

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