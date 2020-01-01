Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Постановление в Раду внес Кабмин.

Профильный комитет Верховной Рады, который занимается вопросами образования, науки и инноваций, не поддержал постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Читай также: Кабмин внес в Раду кандидатуру нового министра Минобразования

Об этом сообщила секретарь профильного комитета Наталья Пипа, передает корреспондент РБК-Украина.

К слову, вчера, 17 июня, соответствующее постановление в парламенте зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на министра образования, - сообщила Пипа.

Читай также: В Слуге народа заслушали кандидата на пост главы МОН

Напомним, Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым обозначила вероятного руководителя образовательного ведомства. Так, на пост министра выдвинули украинского ученого Сергея Шкарлета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.