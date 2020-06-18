Нардепы не смогли отобрать мандат у Вакарчука

Попытка сложить полномочия в ВР лидера группы “Океан Эльзы” не увенчалась успехом.

Депутаты не дали вольную Святославу Вакарчуку, отказавшись лишать его мандата. Только 175 народных избранников проголосовали за то, чтобы политик сложил полномочия. 90 депутатов воздержалось, 59 высказались против.

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Отметим, что это уже вторая попытка покинуть парламент популярного певца. Недавно музыкант отметил, что отчасти добился цели, ради которой пришел в ВР. Не проработав и года, он сумел сформировать фракцию партии “Голос”.

От голосования воздержались 90 нардепов Скриншот

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Ранее сообщалось о том, кто должен был занять место Вакарчука в Верховной Раде. Место должно было достаться юристу Алине Свидерской.

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