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Нардепы не смогли отобрать мандат у Вакарчука

Комментариев: 3
Попытка сложить полномочия в ВР лидера группы “Океан Эльзы” не увенчалась успехом.
Все еще народный депутат Святослав Вакарчук
Все еще народный депутат Святослав Вакарчук
Скриншот

Депутаты не дали вольную Святославу Вакарчуку, отказавшись лишать его мандата.  Только 175 народных избранников проголосовали за то, чтобы политик сложил полномочия. 90 депутатов воздержалось, 59 высказались против.

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Отметим, что это уже вторая попытка покинуть парламент популярного певца. Недавно музыкант отметил, что отчасти добился цели, ради которой пришел в ВР. Не проработав и года, он сумел сформировать фракцию партии “Голос”. 

От голосования воздержались 90 нардепов
От голосования воздержались 90 нардепов
Скриншот

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Ранее сообщалось о том, кто должен был занять место Вакарчука в Верховной Раде.  Место должно было достаться юристу Алине Свидерской.

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Теги: Святослав Вакарчук, Народный депутат
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Комментариев (3)
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shk67    18.06.2020, 13:41
Оценка:  +5
shk67
Чучелко обдолбаное. Бабло отработал, пора уходить.
vedavg    18.06.2020, 13:40
Оценка:  +3
vedavg
Что значит "не смогли"? Попросту не захотели.
tamarakoren    18.06.2020, 13:59
Оценка:  +3
tamarakoren
это понятно, но непонятно - почему? ему его партия как собаке пятая нога...
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