Нардепы не смогли отобрать мандат у Вакарчука
Депутаты не дали вольную Святославу Вакарчуку, отказавшись лишать его мандата. Только 175 народных избранников проголосовали за то, чтобы политик сложил полномочия. 90 депутатов воздержалось, 59 высказались против.
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Отметим, что это уже вторая попытка покинуть парламент популярного певца. Недавно музыкант отметил, что отчасти добился цели, ради которой пришел в ВР. Не проработав и года, он сумел сформировать фракцию партии “Голос”.
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Ранее сообщалось о том, кто должен был занять место Вакарчука в Верховной Раде. Место должно было достаться юристу Алине Свидерской.
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