Военкому в Крыму сообщили о подозрении за призыв крымчан в армию РФ

Действия пособника оккупантов квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Прокуратура АР Крым сообщила “военному комиссару“ оккупационной администрации Крыма о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, а именно в принуждении крымчан служить в Вооруженных силах государства-оккупанта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника отделения Сакского военного комиссариата, после оккупации полуострова в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию государства-оккупанта.

Заняв пост “военного комиссара городов Евпатории и Саки, Сакского района Республики Крым“ и одновременно являясь “заместителем председателя призывной комиссии“, он организовывал и непосредственно участвовал в проведении принудительных призывных кампаний гражданского населения оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре.

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В Офисе Генпрокурора также отметили, что на территории оккупированного полуострова продолжается очередная незаконная призывная компания, несмотря на эпидемию коронавируса. Это ставит под угрозу сотни жизней, хотя Российская Федерация, как государство-оккупант, обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове.

Пренебрегая рядом международных обязательств, в целом оккупационная власть незаконно призвала на срочную военную службу уже около 22 тысяч крымчан. Вместе с тем, оккупанты возбудили около 80 уголовных дел в отношении крымчан за “уклонение от службы“. Наказание за это преступление предусматривает реальное лишение свободы и в большинстве дел уже вынесены незаконные приговоры, - говорится в сообщении украинской прокуратуры.

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В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что такие действия государства-оккупанта являются грубым нарушением международного гуманитарного права. В частности, статья 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 года категорически запрещает государству-оккупанту принуждать гражданское население оккупированной территории служить в ее вооруженных силах. Также запрещается оказывать давление или вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, заставлять присягать на верность государству-оккупанту и перемещать “призывников“ за пределы оккупированной территории.

Напомним, еще трое экс-депутатов из Крыма пойдут под суд за государственную измену. Бывшие депутаты севастопольского горсовета способствовали оккупации Крыма россиянами.

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