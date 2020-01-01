Скандал на Закарпатье: Полицейскую подозревают в избиении 18-летней девушки

Сейчас по факту проводят проверку.

Жительница Западной Украины заявила о том, что пострадала от рук полицейской. Об этом стало известно из видео, которое было опубликовано организацией Народный контроль Закарпатья, пишет ТСН.

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В ролике 18-летняя Валерия Чепара рассказала, что над ней издевались в отделении полиции родного поселка Межигорье.

По словам девушки, инцидент произошел 13 июня. В тот день она, прогуливаясь с подругами по местной аллее, повздорила с компанией парней. После того, как обидчики начали сыпать в адрес подруг оскорблениями, Валерия позвонила в полицию.

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Полицейские, приехав на место, увезли в отделение одного из зачинщиков конфликта. Девушку вызвали на допрос. Валерия утверждает, что ее закрыли в комнате, после чего правоохранитель набросилась на нее с кулаками.

Она била меня по животу, чуть ли не до крови расцарапала спину и шею, - уверяет назвавшаяся пострадавшей девушка

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Валерия говорит, что обратилась в больницу, где ей сняли побои. Вина сотрудницы правоохранительных органов пока не доказана. Как передают СМИ, подозреваемую отстранили от служебных обязанностей. Сейчас по факту проводят проверку. Открыто уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Напомним, в сети появились фотографии и личные данные 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка.

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