"Аваков не собирается быть "вечным" министром", - Геращенко

Замглавы МВД заявил, что Арсен Аваков не держится за свою должность.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что руководителем МВД Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается становиться "вечным" министром. Об этом Геращенко заявил на встрече с журналистами 18 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

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С утра под зданием Верховной Рады собралось около сотни активистов, которые требовали отставки главы МВД.



"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", - сказал Геращенко.

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Отметим, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Верховная Рада не проголосовала за программу Кабинета Министров, так как нардепы не хотели предоставлять некоторым министрам иммунитет на год.

Напомним, сегодня под Радой митинговали за отставку Авакова.

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