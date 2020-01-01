Новый праздник для украинцев: Что будем отмечать 19 июня

Фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны.

В Украине появилась еще одна знаковая дата. Так, 19 июня, теперь украинцы будут праздновать День фермера. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Читай также: Под Харьковом фермеры заставляли работать бесплатно девять человек

Указ опубликован на сайте его официального интернет-представительства. 18 июня проект одобрил Кабмин, после чего указ вступил в силу.

Согласно документу, День фермера 19 июня станет ежегодной датой чествования заслуг работников данной сферы. К слову, глава государства выбрал такую дату, так как в этот день приняли в 2003 году закон о фермерском хозяйстве в Украине.

Читай также: В Киеве открылись 43 рынка: Список

Президент пояснил, что инициировал учреждение праздника, учитывая важность фермерских хозяйств в стране. В частности, тот факт, что с их помощью государство остается в зоне продовольственной безопасности. Кроме того, во многом именно благодаря фермерам развивается сельское хозяйство в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.