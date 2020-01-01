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Новый праздник для украинцев: Что будем отмечать 19 июня

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Фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Украине появилась еще одна знаковая дата. Так, 19 июня, теперь украинцы будут праздновать День фермера.  Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. 

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Указ опубликован на сайте его официального интернет-представительства. 18 июня проект одобрил Кабмин, после чего указ вступил в силу.

Согласно документу, День фермера 19 июня станет ежегодной датой чествования заслуг работников данной сферы. К слову, глава государства выбрал такую дату, так как в этот день приняли в 2003 году закон о фермерском хозяйстве в Украине. 

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Президент пояснил, что инициировал учреждение праздника, учитывая важность фермерских хозяйств в стране. В частности, тот факт, что с их помощью государство остается в зоне продовольственной безопасности. Кроме того, во многом именно благодаря фермерам развивается сельское хозяйство в Украине. 

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Теги: праздник, фермер, Зеленский
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