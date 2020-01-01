В ВСУ за день выявили 18 новых случаев COVID-19

Появились данные о заболеваемости в армии.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Об этом в четверг, 18 июня, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, 9 из них военных были госпитализированы. В частности, 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины - в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", 3 военнослужащих - в Военно-медицинский клинический центр Западного региона, и по одному человеку - в Винницкую районную больницу, Александровскую клиническую больницу и Днепропетровскую городскую больницу. Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 работник ВС Украины).

В Медсилах ВСУ отметили, что у военнослужащих наблюдается легкое течение заболевания, а их состояние здоровья удовлетворительное.

По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 148 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 70 человек, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Украине коронавирусом больны 5 716 медработников и 2 506 детей. Степанов доложил о ситуации в стране.

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