Боевики обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения

Украинская сторона ответила прицельным огнем.

В четверг, 18 июня, российские оккупационные войска на Донбассе осуществили 6 обстрелов по позициям украинских военных. Во время ведения огня они использовали тяжелое вооружение.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, сегодня утром боевики трижды обстреляли украинских защитников близи Орехового. Все три обстрела оккупанты вели со стороны населенного пункта Золотое-5. Они использовали станковые противотанковые и автоматические гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Также со стороны Сентяковки российско-оккупационные войска около 7:30 выпустили 7 мин по оборонцах вблизи Крымского. Также они дважды вели огонь по позициям ООС возле Марьинки из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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На обстрелы противника ВСУ ответили прицельным огнем дежурных огневых средств и приняли все необходимые меры для обеспечения контроля над ситуацией на линии фронта. Потерь среди защитников нет.

Напомним, стало известно имя погибшего на Донбассе воина. Мужчина родился в Волынской области.

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