В ОП рассказали о состоянии больной COVID-19 Елены Зеленской

Сейчас Елена чувствует себя нормально. За ней наблюдают врачи.

Супруга президента Украины Елена Зеленская на данный момент продолжает лечение в стационарном режиме. Ее госпитализировали в киевскую больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование у супруги Зеленского был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

По словам врачей, течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены оценивают как стабильное.

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Супруга Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

К слову, Владимир Зеленский и дети здоровы. Уже завтра они будут сдавать очередные ПЦР-тесты.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Отмечается, что в настоящее время первая леди чувствует себя хорошо, симптомы болезни у нее отсутствуют.

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