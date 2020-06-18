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В ОП рассказали о состоянии больной COVID-19 Елены Зеленской

Комментариев: 2
Сейчас Елена чувствует себя нормально. За ней наблюдают врачи.
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Елена Зеленская/Инстаграм

Супруга президента Украины Елена Зеленская на данный момент продолжает лечение в стационарном режиме. Ее госпитализировали в киевскую больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование у супруги Зеленского был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

По словам врачей, течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены оценивают как стабильное.

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Супруга Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

К слову, Владимир Зеленский и дети здоровы. Уже завтра они будут сдавать очередные ПЦР-тесты.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Отмечается, что в настоящее время первая леди чувствует себя хорошо, симптомы болезни у нее отсутствуют.

 

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Теги: Елена Зеленская, первая леди, Зеленский, коронавирус
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Комментариев (3)
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Сыроешка    18.06.2020, 16:07
Оценка:  0
Сыроешка
Лечат пневмонию и пишут,симптомы болезни отсутствуют.Как минимум,кашель должен быть.Или врут о диагнозе.
КимЧенПых    18.06.2020, 15:06
Оценка:  0
КимЧенПых
скорейшего выздоровления
Путин-Xyйло    18.06.2020, 15:12
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
На ее месте должен был быть буба!
Covid промахнулся
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