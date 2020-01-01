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Из-за ливня в Одесской области обрушился дом

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Люди говорят, что в некоторых местах воды было по пояс, из-за чего добраться домой оказалось нереально. Кое-как многие доплыли огородами.
Из-за ливня в Одесской области обрушился дом
© Думская
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Из-за ливня в Одесской области обрушился дом
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Стихия с обильными осадками наделала беды в селе Старая Некрасовка Измаильского района. 
Об этом сообщает “Думская”. 

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Населенный пункт чуть ли не полностью ушел под воду. Больше всего досталось улице Гагарина. Дело в том, что она раскинулась в низовье балки, поэтому, стекаясь ручьями, во время дождя там собирается вода.  

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По данным ГСЧС, 16 дворов полностью залило водой, затопило подвалы. Под напором воды свалилась бетонная плита на мосту. Стихия снесла несколько хозпостроек и дом, где жила одинокая пожилая женщина. Спасатели еле успели вынести ее через окно, здание буквально развалилось по частям. Благо, рядом оказался сын, который забрал мать к себе.

Сотрудники откачивали воду до поздней ночи. А на утро местные жители, подсчитав убытки, схватились за голову. Помимо разрушений, пострадали огороды, многие остались без урожая. 
Селяне говорят, что Старая Некрасовка регулярно страдает от потопов, последний случился в 2012 году. А в 1988 году ливни там разрушили сразу три дома. 

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Люди считают, что водосточная труба не справляется с потоком. По словам селян, она постоянно забивается, а чистить ее некому. Полноценной же водоотводящей системы в Старой Некрасовке, как и в большинстве украинских сел, попросту нет.

Ранее сообщалось о том, что под Львом прошел крупный град.

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Теги: Одесса, дожди, ливень
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