Зеленский назвал условия отставки Авакова

Вопрос об отставке Авакова рассмотрят при нескольких условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия при которых вероятно увольнение главы МВД Арсена Авакова.

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Об этом по итогам заседания фракции "Слуга народа" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что в случае, если работой Авакова будут недовольны большая часть депутатов, то вопрос об его отставке может рассматриваться.

Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться, - пояснила Кравчук.

При этом она отметила, что президент напомнил о политической ответственности.

Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, что никто за кресла не держится, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем инициировать внутреннюю интерпелляцию внутрифракционную. Ставить вопрос об увольнении такого министра, - сказала Кравчук.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что руководителем МВД Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается становиться "вечным" министром.

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