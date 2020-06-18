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Рада предварительно одобрила законопроект о референдуме

Комментариев: 2
Поданный президентом законопроект внесет важные поправки в правила проведения референдумов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о народовластии и всеукраинском референдуме. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, за него проголосовали 252 депутата.

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Помимо президентского законопроекта, на заседании Верховной Рады в четверг, 18 июня, народные депутаты рассмотрели два альтернативных проекта закона о референдуме: внесенный Юлией Тимошенко и Сергеем Соболевым (“Батькивщина) №2182 и внесенный Василием Нимченко, Виктором Медведчуком и их соратниками (“Оппозиционная платформа – За жизнь“) №3177.

Как и рекомендовал профильный комитет, народные избранники отклонили оппозиционные проекты и поддержали президентский, как “более комплексный и системный“. Он принят за основу, и ко второму чтению в него будут внесены поправки и предложения.

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Президентский законопроект среди прочего предусматривает возможность проведения электронного голосования. При этом результаты референдумов будут носить обязательный характер для президента и парламента.

Также закон расширяет перечень субъектов референдума, которые могут выступать как сторонники или противники вынесенных на референдум вопросов.

Напомним, 10 июня Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме. По новому закону планируется в перспективе провести референдум касательно внедрения отдельных положений закона о рынке земли, которые вызвали наибольший резонанс в обществе.

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Теги: референдум, президент, Зеленский, законопроект, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    18.06.2020, 15:56
Оценка:  0
Путин-Xyйло
"Электронное голосование" методом облизывания или плевка в телевизор?
Колишній-східняк    18.06.2020, 15:24
Оценка:  0
Колишній-східняк
?3% биомасса теперь станет все рулить? Куда же бедному крестьянину бежать?
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