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“Мелкая кампания мелких людей”: Порошенко прибыл в суд

Комментариев: 11
Известно, что сказал Порошенко перед заседанием.
Петр Порошенко у здания суда
Петр Порошенко у здания суда
скриншот

В четверг, 18 июня, пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко прибыл в здание Печерского суда для избрания меры пресечения.

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Трансляцию из места событий вел Порошенко в Facebook.

Порошенко под зданием Печерского районного суда города Киева встретили активисты, общественные деятели, а также просто поклонники политика

Смотрите, друзья, как нас много! Спасибо, что ни дождь, ни репрессии не остановили нас, чтобы собраться на этой площади, - обратился Порошенко к своей группе поддержки.

Порошенко признался, что последние три дня были для него очень тяжелыми. Состояние политика пошатнула новость о смерти отца.

Ваши звонки и сообщения в социальных сетях были для меня чрезвычайным знаком поддержки ... Низкий поклон вам за это. За уважение к моей семье и любовь к Украине, - подчеркнул он.

Также он добавил, что то, что происходит сегодня - лишь мелкая месть.

Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем ... Впервые за 25 лет президент Украины идет в суд где 100% прокуроры будут требовать ареста. Это мелкая кампания мелких закомплексованных людей, которые не любят Украину, - сказал он.

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Напомним, в четверг, 18 июня, в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Смотрите прямую трансляцию.

 

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Теги: Порошенко, суд, мера пресечения
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Комментариев (11)
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Vixerunt    18.06.2020, 17:28
Оценка:  +1
Vixerunt
СумноЗаУкраїну--- тебя что так перед коронацией путена коробит ? Зачем тебе проблемы чужой для тебя Украины.
СумноЗаУкраїну    18.06.2020, 17:16
Оценка:  -25
СумноЗаУкраїну
Только что по 5 кАналу посмотрел новости.Этот коррупционный хряк Педя снлва бухой!Да ещё и в чёрных перчатках.Жалкий алкоголик в перчатках-это всегда забавно!)))))))))))))))))
Путин-Xyйло    18.06.2020, 17:19
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
То ты в зеркало смотрел
гуляка_редкий    18.06.2020, 17:00
Оценка:  -2
гуляка_редкий
щенки зенаркомана обосрались в очередной раз))))))))
Путин-Xyйло    18.06.2020, 17:15
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Не в останнє!
Pулевой    18.06.2020, 16:57
Оценка:  -20
Pулевой
Для этого свинорылого маньяка-алкоголика Украиной являются лишь он и его подельники.Но Украина-это народ,а не подобные кроваво-коррупционные мразиши,на которых клейма ставить негде.
гуляка_редкий    18.06.2020, 16:59
Оценка:  -1
гуляка_редкий
это ты про путина своего?)))))
milan22    18.06.2020, 16:21
Оценка:  +6
milan22
Да-да-да, расскажешь психиатру, воровское отродье
гуляка_редкий    18.06.2020, 16:59
Оценка:  -3
гуляка_редкий
динакуй)))
Путин-Xyйло    18.06.2020, 17:13
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
milan22 Ты своему уже рассказал?
colavova    18.06.2020, 17:15
Оценка:  +2
colavova
психиатры принимают в печерском суде?
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