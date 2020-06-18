“Мелкая кампания мелких людей”: Порошенко прибыл в суд

Известно, что сказал Порошенко перед заседанием.

В четверг, 18 июня, пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко прибыл в здание Печерского суда для избрания меры пресечения.

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Трансляцию из места событий вел Порошенко в Facebook.

Порошенко под зданием Печерского районного суда города Киева встретили активисты, общественные деятели, а также просто поклонники политика

Смотрите, друзья, как нас много! Спасибо, что ни дождь, ни репрессии не остановили нас, чтобы собраться на этой площади, - обратился Порошенко к своей группе поддержки.

Порошенко признался, что последние три дня были для него очень тяжелыми. Состояние политика пошатнула новость о смерти отца.

Ваши звонки и сообщения в социальных сетях были для меня чрезвычайным знаком поддержки ... Низкий поклон вам за это. За уважение к моей семье и любовь к Украине, - подчеркнул он.

Также он добавил, что то, что происходит сегодня - лишь мелкая месть.

Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем ... Впервые за 25 лет президент Украины идет в суд где 100% прокуроры будут требовать ареста. Это мелкая кампания мелких закомплексованных людей, которые не любят Украину, - сказал он.

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Напомним, в четверг, 18 июня, в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Смотрите прямую трансляцию.

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