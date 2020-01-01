Решения министра Степанова - правильные, - эксперт Карасев

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в программе “Соло“ на телеканале “112 Украина“ отметил правильность работы министра здравоохранения Максима Степанова.

В ходе беседы на ток-шоу, анализируя программу нового правительства, политолог Вадим Карасев обратил внимание на часть программы по охране здоровья.

“Основной приоритет сейчас - это медицина“, - прокомментировал он.

Вадим Карасев отметил, что конкретные предложения по развитию и реструктуризации отрасли предоставил только Минздрав под руководством Максима Степанова. На сегодня, только в сфере здравоохранения действуют разумно, правильно и взвешенно. Он также отметил, что увеличение заработной платы медицинским работникам - безусловно правильное решение.

“Первое - это увеличили зарплату медикам, второе - это собираются увеличивать зарплату медикам второго и третьего звена, и это правильно“, - заявил политолог.

По его мнению, именно министр здравоохранения Максим Степанов является движущей силой развития медицины в Украине, и он высоко оценивает его профессионализм.

“Все, что делают по медицине - все правильно, и министр Степанов, в том числе - на своем месте“, - резюмировал Карасев.