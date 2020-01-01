В конце мая только 10% украинцев придерживались карантина, - КМИС

Результаты соцопроса объясняют скачок в уровне заболеваемости коронавирусом.

В период с конца мая по начало июня, украинцы выходили из дома в среднем около 10 раз в неделю. Молодые люди покидали дом чаще, чем престарелые, а люди получившие высшее образование – чаще, чем те, кто его не получил.

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Соответствующие результаты исследования опубликовал Киевский международный институт социологии.



“Исследование показало, что в среднем каждый украинец в возрасте 18 лет и старше выходил на улицу примерно 10 раз в неделю. В течение последней недели 90% населения один или более раз выходили из дома“, - сообщили в КМИС.

Социологи опубликовали следующие результаты:

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37% - выходили несколько раз в день,

22% - выходили раз в день, то есть почти 60% (37% + 22%) выходит на улицу не менее одного раза в день,

21% - выходили более одного раза в неделю (сумма тех, кто выходил 2-3 и 3-4 раза в неделю),

9% - выходили 1 раз в неделю.

Только 10% респондентов сообщили, что вообще не покидали жилище в течение недели.

Напомним, жесткий карантин в Украине могут ввести уже с 22 июня.

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